В Волновахском районе на Донбассе правоохранители обнаружили и изъяли схрон оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, вблизи железнодорожного полотна был обнаружен ящик с тремя РПГ-22, один выстрел к СПГ ПГ-9, одним РГД, 1 - Ф1, более 220 патронами 5,45 мм, а также 2 дымовыми шашками.

— Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины. Оружие изъяли сотрудники Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Днепропетровской областей сотрудники правоохранительных органов обнаружили военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.