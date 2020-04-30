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В Волновахском районе на Донбассе правоохранители обнаружили и изъяли схрон оружия.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Так, вблизи железнодорожного полотна был обнаружен ящик с тремя РПГ-22, один выстрел к СПГ ПГ-9, одним РГД, 1 - Ф1, более 220 патронами 5,45 мм, а также 2 дымовыми шашками.
— Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины. Оружие изъяли сотрудники Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Днепропетровской областей сотрудники правоохранительных органов обнаружили военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
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В Волновахском районе на Донбассе правоохранители обнаружили и изъяли схрон оружия.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Так, вблизи железнодорожного полотна был обнаружен ящик с тремя РПГ-22, один выстрел к СПГ ПГ-9, одним РГД, 1 - Ф1, более 220 патронами 5,45 мм, а также 2 дымовыми шашками.
— Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины. Оружие изъяли сотрудники Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на территории Донецкой и Днепропетровской областей сотрудники правоохранительных органов обнаружили военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.