В Ливане из-за ускорения постдефолтного экономического падения начались массовые протесты.

Об этом сообщает Лига.Новости.

Самые крупные протесты были в Триполи – беднейшем городе страны. Демонстранты кричали, что голодны, громили витрины и бросали коктейли Молотова в сторону банков – некоторые из отделений сгорели.

— Люди действительно отчаялись. Это ненормальная боль. Это боль, когда ты голоден, ты сердишься и грустишь, что больше не можешь платить за квартиру и не можешь есть, - говорит предприниматель и активист из Триполи Мира Минкара.



Протестующим противостоит армия. На демонстрациях уже был застрелен один из участников акции, которого активисты теперь считают мучеником голода.



Ливанская армия заявила, что глубоко сожалеет об этом и начала расследование обстоятельств смерти. При этом военные назвали демонстрантов нарушителями и подчеркнули, что не потерпят никого, кто будет нарушать безопасность и стабильность.

Власти же объясняют, что кризис имеет комплексный характер, поскольку страна не оправилась после объявления дефолта.

— У нас комбинированный кризис с существенным экономическим кризисом и кризисом на фоне коронавируса. К сожалению, COVID-19 лишь усугубляет ситуацию, - сказал министр соцполитики Ливана Рамзи Мушаррафи.

Напомним, эксперты Международной организацию труда (МОТ) прогнозируют ухудшение ситуации с безработицей в мире из-за продления странами ограничительных мер против коронавируса.

