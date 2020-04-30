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В Ливане из-за ускорения постдефолтного экономического падения начались массовые протесты.
Об этом сообщает Лига.Новости.
Самые крупные протесты были в Триполи – беднейшем городе страны. Демонстранты кричали, что голодны, громили витрины и бросали коктейли Молотова в сторону банков – некоторые из отделений сгорели.
— Люди действительно отчаялись. Это ненормальная боль. Это боль, когда ты голоден, ты сердишься и грустишь, что больше не можешь платить за квартиру и не можешь есть, - говорит предприниматель и активист из Триполи Мира Минкара.
Ливанская армия заявила, что глубоко сожалеет об этом и начала расследование обстоятельств смерти. При этом военные назвали демонстрантов нарушителями и подчеркнули, что не потерпят никого, кто будет нарушать безопасность и стабильность.
Власти же объясняют, что кризис имеет комплексный характер, поскольку страна не оправилась после объявления дефолта.
— У нас комбинированный кризис с существенным экономическим кризисом и кризисом на фоне коронавируса. К сожалению, COVID-19 лишь усугубляет ситуацию, - сказал министр соцполитики Ливана Рамзи Мушаррафи.
Напомним, эксперты Международной организацию труда (МОТ) прогнозируют ухудшение ситуации с безработицей в мире из-за продления странами ограничительных мер против коронавируса.
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В Ливане из-за ускорения постдефолтного экономического падения начались массовые протесты.
Об этом сообщает Лига.Новости.
Самые крупные протесты были в Триполи – беднейшем городе страны. Демонстранты кричали, что голодны, громили витрины и бросали коктейли Молотова в сторону банков – некоторые из отделений сгорели.
— Люди действительно отчаялись. Это ненормальная боль. Это боль, когда ты голоден, ты сердишься и грустишь, что больше не можешь платить за квартиру и не можешь есть, - говорит предприниматель и активист из Триполи Мира Минкара.
Ливанская армия заявила, что глубоко сожалеет об этом и начала расследование обстоятельств смерти. При этом военные назвали демонстрантов нарушителями и подчеркнули, что не потерпят никого, кто будет нарушать безопасность и стабильность.
Власти же объясняют, что кризис имеет комплексный характер, поскольку страна не оправилась после объявления дефолта.
— У нас комбинированный кризис с существенным экономическим кризисом и кризисом на фоне коронавируса. К сожалению, COVID-19 лишь усугубляет ситуацию, - сказал министр соцполитики Ливана Рамзи Мушаррафи.
Напомним, эксперты Международной организацию труда (МОТ) прогнозируют ухудшение ситуации с безработицей в мире из-за продления странами ограничительных мер против коронавируса.