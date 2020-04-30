Офис генерального прокурора согласовал подозрение еще одному фигуранту дела об убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый объявлен в международный розыск, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, что предоставляет правовые основания задержать его на территории другого государства.

Сейчас шести лицам сообщено о подозрении. Четыре человека находятся под стражей, двое — в международном розыске.

Напомним, следствие считает причастным к организации заказного убийства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб 3-летний сын депутата, 25-летнего уроженца РФ.

Как известно, 1 декабря в Киеве стреляли в автомобиль Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев с женой и трехлетним сыном. Пуля попала в ребенка, мальчик скончался по дороге в больницу. Очевидцы заявили, что выстрел был один.

2 декабря в Киеве правоохранители задержали подозреваемых в покушении на Соболева и убийстве его ребенка. Министр внутренних дел Украины подтвердил, что полиция задержала стрелка и его сообщников. Это двое юношей 18 и 19 лет.