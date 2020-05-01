Сегодня, 1 мая, в Узбекистане прорвало недавно построенную дамбу Сардобинского водохранилища на востоке страны.

Об этом сообщает Радіо Свобода.

После прорыва дамбы утром в пятницу власти эвакуировали из близлежащих населенных пунктов почти 12 тысяч человек.

На видеокадрах видно прорыв в одной из секций бетонной конструкции высотой 29 метров, ток воды пошел в соседние села.

Власти заявили, что повреждение ослабило всю плотину и она вообще может полностью разрушиться. На место происшествия прибыло руководство страны.

Сардобинское водохранилище начали строить в 2010 году, а закончили в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды. Глубина водоема 28,8 метра.

Узбекистан также подписал контракт с Китаем на 23 миллиона долларов на строительство гидроэлектростанции на месте плотины. Китайский гидроэнергетический проект планировали завершить в 2022 году.

Напомним, вечером 13 января на ул. Антоновича в Киеве прорвало трубу с горячей водой. В результате порыва кипяток покрыл проезжую часть дороги и образовались ямы. Горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина «Ашан» и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Всех работников и посетителей эвакуировали. По информации медиков, в результате происшествия пострадали 9 человек.