Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире, передаёт Громадське.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса по-прежнему лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1 160 774 человек, из которых 67 444 умерли и 173 725 — выздоровели. Инфицированными там остаются более 919 тысяч граждан. За сутки зафиксировали 29 322 новых случая.

Далее в рейтинге по количеству инфицированных разместились Испания — всего 245 567 случаев, Италия — 209 328, Великобритания — 182 260 и Франция — 168 396. В Германии COVID-19 уже подтвердили у 164 967 человек, в Турции — 124 375, в Бразилии — 97100.