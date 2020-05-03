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По состоянию на утро 3 мая в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3 миллиона 484 тысяч 502 инфицированных, из них 244 781 пациент умер, а 1 миллион 121 тысяч 608 — выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 2 миллиона 121 тысяч 113 человек.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире, передаёт Громадське.
По количеству инфицированных и умерших от коронавируса по-прежнему лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1 160 774 человек, из которых 67 444 умерли и 173 725 — выздоровели. Инфицированными там остаются более 919 тысяч граждан. За сутки зафиксировали 29 322 новых случая.
Далее в рейтинге по количеству инфицированных разместились Испания — всего 245 567 случаев, Италия — 209 328, Великобритания — 182 260 и Франция — 168 396. В Германии COVID-19 уже подтвердили у 164 967 человек, в Турции — 124 375, в Бразилии — 97100.
В соседней России уже 124 054 подтвержденных случаев инфицирования. Из них 1222 человек умерли, а 15 013 — выздоровели. Еще более 107 тыс. граждан там остаются инфицированными. За сутки зафиксировали 9623 новых случаев.
В Китае, откуда началась пандемия, в общем зафиксировали 82 877 пациентов с коронавирусом. Из них 4633 человека умерли и 77 713 — выздоровели. Инфицированными там остается 531 человек.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 мая в Николаевской области выявлено 12 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрирован 161 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в области.
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По состоянию на утро 3 мая в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировали 3 миллиона 484 тысяч 502 инфицированных, из них 244 781 пациент умер, а 1 миллион 121 тысяч 608 — выздоровели. Инфицированными сегодня остаются 2 миллиона 121 тысяч 113 человек.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире, передаёт Громадське.
По количеству инфицированных и умерших от коронавируса по-прежнему лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1 160 774 человек, из которых 67 444 умерли и 173 725 — выздоровели. Инфицированными там остаются более 919 тысяч граждан. За сутки зафиксировали 29 322 новых случая.
Далее в рейтинге по количеству инфицированных разместились Испания — всего 245 567 случаев, Италия — 209 328, Великобритания — 182 260 и Франция — 168 396. В Германии COVID-19 уже подтвердили у 164 967 человек, в Турции — 124 375, в Бразилии — 97100.
В соседней России уже 124 054 подтвержденных случаев инфицирования. Из них 1222 человек умерли, а 15 013 — выздоровели. Еще более 107 тыс. граждан там остаются инфицированными. За сутки зафиксировали 9623 новых случаев.
В Китае, откуда началась пандемия, в общем зафиксировали 82 877 пациентов с коронавирусом. Из них 4633 человека умерли и 77 713 — выздоровели. Инфицированными там остается 531 человек.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 мая в Николаевской области выявлено 12 новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрирован 161 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в области.