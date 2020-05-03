Сегодня, 3 мая, в Николаеве за рулем своего автомобиля скончался известный украинский тренер по велоспорту Евгений Штермер.

Об этом сообщает Управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Евгений Львович возвращался в своем автомобиле «Renault Logan». Он внезапно почувствовал себя плохо, но успел нажать на педаль тормоза и остановить автомобиль прямо посреди дороги. После этого тренер потерял сознание. Врач скорой, которая прибыла на место происшествия, констатировал смерть.

Причиной смерти стал, скорее всего, сердечный приступ, поскольку при жизни Евгений Штермер страдал заболеваниями сердца.

Штермер является одним из самых известных в Украине тренером по велоспорту. Несмотря на преклонный возраст - 76 лет - он продолжал работать в Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства. Среди воспитанников тренера Штермер около полутора десятков участников Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и других престижных соревнований.

Его воспитанники участвовали в шести Олимпиадах подряд! В Атланте-1996 - Андрей Чмиль, Олег Панков и Михаил Халилов, в Сиднее-2000 - Валентина Карпенко, в Афинах-2004 - Юрий Кривцов, Кирилл Поспеев, Ирина ЧУЖИНОВА и Валентина Карпенко, в Пекине-2008 - Андрей Гривко и Татьяна Стяжкина, в Лондоне-2012 - Андрей Гривко и Елизавета Бочкарева, в Рио-де-Жанейро 2016 - Андрей Гривко.

За достижения в воспитании спортивных кадров, ему были присвоены почетные звания Заслуженный тренер Украины и Заслуженный работник физической культуры Украины. Также он был награжден орденом «За заслуги».

Ранее сообщалось, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова призвала жителей города, которые не соблюдают карантинные ограничения и гуляют без масок, обезопасить себя и придерживаться необходимых мер.