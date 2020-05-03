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Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова призвала жителей города, которые не соблюдают карантинные ограничения и гуляют без масок, обезопасить себя и придерживаться необходимых мер.
Об этом идёт речь в сюжете НикВести «Хроники карантина №6. Николаев».
Она отметила, что в Николаеве, в частности на набережной «8 Причала», люди продолжают гулять, тогда как в городе от COVID-19 умирают люди.
— Посмотрите за моей спиной, мы на 8 причале. Я не вижу людей в масках. У нас не окончен карантин, к сожалению. Вчера очередной пациент от COVIDа погиб. Мы заинтубировали женщину, но остановка сердца, дыхания — реанимационные мероприятия не дали должно эффекта. Я специально это говорю на фоне людей, которые сзади меня без масок. Я вас очень прошу, призываю, пожалуйста, защитите себя, пожалейте медиков, - заявила Светлана Федорова.
Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова считает, что ответственность за случаи заражения короновирусом среди медиков лежит на областном штабе по противодействию COVID-19.
Ранее она заявляла, что Николаевская ОГА угрожает ей уголовным делом за то, что она заплатила зарплату врачам.
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Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова призвала жителей города, которые не соблюдают карантинные ограничения и гуляют без масок, обезопасить себя и придерживаться необходимых мер.
Об этом идёт речь в сюжете НикВести «Хроники карантина №6. Николаев».
Она отметила, что в Николаеве, в частности на набережной «8 Причала», люди продолжают гулять, тогда как в городе от COVID-19 умирают люди.
— Посмотрите за моей спиной, мы на 8 причале. Я не вижу людей в масках. У нас не окончен карантин, к сожалению. Вчера очередной пациент от COVIDа погиб. Мы заинтубировали женщину, но остановка сердца, дыхания — реанимационные мероприятия не дали должно эффекта. Я специально это говорю на фоне людей, которые сзади меня без масок. Я вас очень прошу, призываю, пожалуйста, защитите себя, пожалейте медиков, - заявила Светлана Федорова.
Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова считает, что ответственность за случаи заражения короновирусом среди медиков лежит на областном штабе по противодействию COVID-19.
Ранее она заявляла, что Николаевская ОГА угрожает ей уголовным делом за то, что она заплатила зарплату врачам.