Главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова призвала жителей города, которые не соблюдают карантинные ограничения и гуляют без масок, обезопасить себя и придерживаться необходимых мер.

Об этом идёт речь в сюжете НикВести «Хроники карантина №6. Николаев».

Она отметила, что в Николаеве, в частности на набережной «8 Причала», люди продолжают гулять, тогда как в городе от COVID-19 умирают люди.

— Посмотрите за моей спиной, мы на 8 причале. Я не вижу людей в масках. У нас не окончен карантин, к сожалению. Вчера очередной пациент от COVIDа погиб. Мы заинтубировали женщину, но остановка сердца, дыхания — реанимационные мероприятия не дали должно эффекта. Я специально это говорю на фоне людей, которые сзади меня без масок. Я вас очень прошу, призываю, пожалуйста, защитите себя, пожалейте медиков, - заявила Светлана Федорова.