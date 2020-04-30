Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светлана Федорова считает, что ответственность за случаи заражения короновирусом среди медиков лежит на областном штабе по противодействию COVID-19.

Об этом она заявила сегодня, 30 апреля, во время заседания сессии Николаевского областного совета, сообщает корреспондент НикВести.

Светлана Федорова обратилась к общественности и СМИ с просьбой не винить медработников и главврачей в случаях заболевания коронавирусом среди сотрудников больниц. По ее мнению, контролировать качество и использование средств защиты должен областной штаб по борьбе с COVID-19. Также она акцентировала внимание на необходимости страхования медиков, работающих с коронавирусными больными.

— Опасная, на мой взгляд тенденция, когда начали обвинять медработников и врачей в том, что они заражаются. Слава богу, в моем учреждении ни один человек не заразился за все время работы с коронавирусом. Но не обвиняйте медработников в том, что кто-то заразился, не обвиняйте главных врачей. Это вопрос, я считаю, также штаба. И контроль за средствами защиты, которые закупают наши врачи, или везут благотворители. Я считаю, что это вопрос штаба — чтобы не болели медицинские работники, чтобы застраховать их, — сказала Светлана Федорова.

Ранее сообщалось, что главврач николаевской инфекционки заявила, что Николаевская ОГА угрожает ей уголовным делом за то, что она заплатила зарплату врачам.

Также она рассказала, что каждый второй, которого гопитализируют в ее больницу, больной со сложной пневмонией, нуждающейся в интенсивной терапии.

В свою очередь, начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев заявил, что из 5,6 миллионов гривен из резервного фонда, выделенных областной инфекционной больнице, использовано только 2 миллиона из-за сложности закупок медтоваров.