Первого мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной коммунистической символикой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда.

Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Подобные действия, согласно действующему законодательству, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы в связи с пандемией коронавируса.