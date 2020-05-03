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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь, - рассказал Александр Лукашенко.
По его словам, «надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней, но они это не ощущали порой и об этом не думали, и умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало».
— И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались, - заявил Александр Лукашенко.
При этом Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то «никого тащить на это мероприятие не надо».
— Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло, - заявил Александр Лукашенко.
Лукашенко сообщил, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных сил: «Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть».
— Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо. Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам, - добавил Александр Лукашенко.
В целом президент уверен, что парад - «это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие».
— Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада, - заметил Александр Лукашенко.
Отдельные российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить 9 мая парад Победы в Минске, сообщил Лукашенко.
— Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери, - заявил Александр Лукашенко.
Президент также считает, что в этот день в Минске «могли бы присутствовать представители всех государств».
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, он хорошо себя чувствует.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь, - рассказал Александр Лукашенко.
По его словам, «надо помнить, что те люди (участники войны) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней, но они это не ощущали порой и об этом не думали, и умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало».
— И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались, - заявил Александр Лукашенко.
При этом Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то «никого тащить на это мероприятие не надо».
— Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло, - заявил Александр Лукашенко.
Лукашенко сообщил, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных сил: «Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть».
— Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо. Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам, - добавил Александр Лукашенко.
В целом президент уверен, что парад - «это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие».
— Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада, - заметил Александр Лукашенко.
Отдельные российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить 9 мая парад Победы в Минске, сообщил Лукашенко.
— Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери, - заявил Александр Лукашенко.
Президент также считает, что в этот день в Минске «могли бы присутствовать представители всех государств».
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, он хорошо себя чувствует.