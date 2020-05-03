Президент Беларуси Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, он хорошо себя чувствует.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает Интерфакс-Украина.

– Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости, - сказала Эйсмонт.

Она отметила, что президент живет за городом, фактически в деревне, за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует.

– И в этой связи необходимости делать тест нет, - подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что один из членов хоккейной команды президента заразился COVID-19. Кроме того, монастырь, который на Пасху посетил Лукашенко, был закрыт из-за эпидемической обстановки.