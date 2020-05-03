|Скорость ветра:
|1.2 м/с
|Восход солнца:
|05:33
|Заход солнца:
|20:05
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|05:28
|Заход солнца:
|20:21
|Температура завтра:
|C°
Президент Беларуси Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, он хорошо себя чувствует.
Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает Интерфакс-Украина.
– Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости, - сказала Эйсмонт.
Она отметила, что президент живет за городом, фактически в деревне, за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует.
– И в этой связи необходимости делать тест нет, - подчеркнула пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что один из членов хоккейной команды президента заразился COVID-19. Кроме того, монастырь, который на Пасху посетил Лукашенко, был закрыт из-за эпидемической обстановки.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Президент Беларуси Александр Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, он хорошо себя чувствует.
Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает Интерфакс-Украина.
– Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости, - сказала Эйсмонт.
Она отметила, что президент живет за городом, фактически в деревне, за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует.
– И в этой связи необходимости делать тест нет, - подчеркнула пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что один из членов хоккейной команды президента заразился COVID-19. Кроме того, монастырь, который на Пасху посетил Лукашенко, был закрыт из-за эпидемической обстановки.