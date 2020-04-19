Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что он принял правильное решение, отказавшись от введения жесткого карантина.

Об этом он сказал журналистам в воскресенье, 19 апреля, сообщает пресс-служба президента РБ.

– Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? - сказал Лукашенко.

Он добавил, что пока что эта тактика работает.

– Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно, - заявил Лукашенко.

По его словам, коронавирусные пневмонии - лишь малая часть опасных болезней, существующих в мире, а смертность от них низкая. Умирают в основном люди, здоровье которых подкосили многие другие болезни, - сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, ожирение.

Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах республики уже со следующей недели, не смотря на вспышку коронавируса в стране.

Также он заявлял, что заявил, что в стране не будут отменять мероприятия ко Дню Победы 9 мая из-за коронавируса и считает, что людей должен оберегать бог.