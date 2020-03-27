Слова президента передает белорусское издание «Белта».

Лукашенко отметил, что подготовка к 9 мая продолжается и никакие запланированные меры не отменяются.

– Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала (во Второй мировой войне — прим.). Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и многие люди калеками вернулись с войны... поэтому бог должен нас защищать от коронавируса, мы уже много населения потеряли, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что страну надо подготовить к празднованию и отметил, что также собирается посетить парад в Москве ко Дню Победы.

– Конечно, поеду, если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Понятно, что с Украины никто не поедет, - отметил президент.

По официальным данным в Беларуси по состоянию на 27 марта обнаружили 94 случая коронавируса, 32 человека — выздоровели.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против возвращения в страну граждан, выехавших после предупреждения о пандемии коронавируса.