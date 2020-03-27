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Слова президента передает белорусское издание «Белта».
Лукашенко отметил, что подготовка к 9 мая продолжается и никакие запланированные меры не отменяются.
– Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала (во Второй мировой войне — прим.). Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и многие люди калеками вернулись с войны... поэтому бог должен нас защищать от коронавируса, мы уже много населения потеряли, - заявил Лукашенко.
Он добавил, что страну надо подготовить к празднованию и отметил, что также собирается посетить парад в Москве ко Дню Победы.
– Конечно, поеду, если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Понятно, что с Украины никто не поедет, - отметил президент.
По официальным данным в Беларуси по состоянию на 27 марта обнаружили 94 случая коронавируса, 32 человека — выздоровели.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против возвращения в страну граждан, выехавших после предупреждения о пандемии коронавируса.
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Слова президента передает белорусское издание «Белта».
Лукашенко отметил, что подготовка к 9 мая продолжается и никакие запланированные меры не отменяются.
– Больше, чем Беларусь, ни одна страна не пострадала (во Второй мировой войне — прим.). Наша страна была стерта с лица земли, у нас каждый третий человек погиб, и многие люди калеками вернулись с войны... поэтому бог должен нас защищать от коронавируса, мы уже много населения потеряли, - заявил Лукашенко.
Он добавил, что страну надо подготовить к празднованию и отметил, что также собирается посетить парад в Москве ко Дню Победы.
– Конечно, поеду, если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет? Понятно, что с Украины никто не поедет, - отметил президент.
По официальным данным в Беларуси по состоянию на 27 марта обнаружили 94 случая коронавируса, 32 человека — выздоровели.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против возвращения в страну граждан, выехавших после предупреждения о пандемии коронавируса.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль