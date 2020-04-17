|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|19:43
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:59
|Заход солнца:
|19:56
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|29 грн
|29.77 грн
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах республики уже со следующей недели, не смотря на вспышку коронавируса в стране.
Об этом сообщает Белта.
Лукашенко отметил, что неделя должна уйти на«медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс».
— Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились, - рассказал Александр Лукашенко.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут отменять мероприятия ко Дню Победы 9 мая из-за коронавируса и считает, что людей должен оберегать бог.
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах республики уже со следующей недели, не смотря на вспышку коронавируса в стране.
Об этом сообщает Белта.
Лукашенко отметил, что неделя должна уйти на«медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс».
— Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились, - рассказал Александр Лукашенко.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут отменять мероприятия ко Дню Победы 9 мая из-за коронавируса и считает, что людей должен оберегать бог.