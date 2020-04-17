Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах республики уже со следующей недели, не смотря на вспышку коронавируса в стране.

Об этом сообщает Белта.

Лукашенко отметил, что неделя должна уйти на«медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс».

— Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились, - рассказал Александр Лукашенко.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут отменять мероприятия ко Дню Победы 9 мая из-за коронавируса и считает, что людей должен оберегать бог.