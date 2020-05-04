По состоянию на 10 утра 4 мая в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 163 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 40.

Из всех 163 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 11 человек;

Южноукраинск - 23 человека;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 5 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Доманевский район - 53 человека;

район - 53 человека; Новоодесский район - 20 человек;

район - 20 человек; Николаевский район - 1 человек;

район - 1 человек; Казанковский район - 1 человек;

Врадиевский район - 2 человека;

Снигиревский район - 1 человек.

За сутки 4 больных с COVID-19 выздоровели. Умерло всего от последствий COVID-19 четверо, из них за последние сутки один человек.

Выздоровели всего 10 человек (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека с Первомайской районной больницы, 1 человек с Южноукраинской многопрофильной больницы и 4, которые находились на амбулаторном лечении в центре первичной медико-санитарной помощи №4 в Николаеве).

За минувшие сутки обратилось или выявлено 7 человек с подозрением на COVID-19.

Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 478, госпитализировано за весь период - 176 человека, назначено амбулаторное лечение для 302 человек.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 4 мая 2020 на стационарном лечении находится 26 человек, больных COVID-19 или с подозрением

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.