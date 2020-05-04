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По состоянию на 10 утра 4 мая в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 163 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 40.
Из всех 163 подтвержденных случаев по месту жительства:
За сутки 4 больных с COVID-19 выздоровели. Умерло всего от последствий COVID-19 четверо, из них за последние сутки один человек.
Выздоровели всего 10 человек (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека с Первомайской районной больницы, 1 человек с Южноукраинской многопрофильной больницы и 4, которые находились на амбулаторном лечении в центре первичной медико-санитарной помощи №4 в Николаеве).
За минувшие сутки обратилось или выявлено 7 человек с подозрением на COVID-19.
Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 478, госпитализировано за весь период - 176 человека, назначено амбулаторное лечение для 302 человек.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 4 мая 2020 на стационарном лечении находится 26 человек, больных COVID-19 или с подозрением
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.
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По состоянию на 10 утра 4 мая в Николаевской области выявлено 2 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 163 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 40.
Из всех 163 подтвержденных случаев по месту жительства:
За сутки 4 больных с COVID-19 выздоровели. Умерло всего от последствий COVID-19 четверо, из них за последние сутки один человек.
Выздоровели всего 10 человек (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», 2 человека с Первомайской районной больницы, 1 человек с Южноукраинской многопрофильной больницы и 4, которые находились на амбулаторном лечении в центре первичной медико-санитарной помощи №4 в Николаеве).
За минувшие сутки обратилось или выявлено 7 человек с подозрением на COVID-19.
Всего зарегистрировано или выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 478, госпитализировано за весь период - 176 человека, назначено амбулаторное лечение для 302 человек.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 4 мая 2020 на стационарном лечении находится 26 человек, больных COVID-19 или с подозрением
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 4 мая подтверждено 12 тысяч 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.