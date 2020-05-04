В Одессе полицейские задержали местную жительницу по подозрению в убийстве своей подруги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что женщины, которые более десяти лет проживали вместе в коммунальной квартире, поссорились во время празднования Международного дня труда. В состоянии сильного алкогольного опьянения 64-летняя женщина ударила старшую на два года от себя подругу ножом в грудь.

О происшествии в Малиновском районе города в полицию сообщили соседи женщин. Правонарушительница была задержана по месту жительства. Своей вины она не отрицала, в оправдание сказала только, что якобы пострадавшая первой схватилась за нож.

— Орудие преступления, а также окровавленную одежду и другие вещественные доказательства из дома убитой полицейские изъяли. Задержанной же сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения она будет находиться в изоляторе временного содержания, - сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко.

Напомним, в августе 2018 года в Первомайске во время пьянки 47-летняя женщина убила собственную дочь.

