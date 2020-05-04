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В Одессе пьяный мужчина хотел проникнуть на севший на мель у берега танкер «Delfi» — его задержали.
Об этом сообщает Думская.
Попытку проникнуть на затонувший возле пляжа «Дельфин» танкер пресекли сотрудники КУ «Спасательно-водолазная служба» Одесского городского совета.
Нарушитель пытался по пирсу добраться до «Delfi». Спасатели остановили мужчину, который начал угрожать сотрудникам коммунального учреждения. Мужчина имел признаки опьянения: его задержали, после чего вызвали полицию.
Прибывшая на место инцидента следственно-оперативная группа нашла у нарушителя травматическое оружие и нож.
По данным Думской, за компанией MISTER DRAKE PC, которой принадлежит танкер, стоит бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов. В Николаеве на него зарегистрировано ООО «Мистер Дрейк».
Напомним, что в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы.
Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь.
Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.
Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз.
Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.
Вице-мэр Одессы Андрей Котляр считает, что танкер Delfi, севший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, пролежит там до конца лета, а его охрана, установка заграждений и содержание охранного катера обойдётся в почти 130 тысяч гривен.
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В Одессе пьяный мужчина хотел проникнуть на севший на мель у берега танкер «Delfi» — его задержали.
Об этом сообщает Думская.
Попытку проникнуть на затонувший возле пляжа «Дельфин» танкер пресекли сотрудники КУ «Спасательно-водолазная служба» Одесского городского совета.
Нарушитель пытался по пирсу добраться до «Delfi». Спасатели остановили мужчину, который начал угрожать сотрудникам коммунального учреждения. Мужчина имел признаки опьянения: его задержали, после чего вызвали полицию.
Прибывшая на место инцидента следственно-оперативная группа нашла у нарушителя травматическое оружие и нож.
По данным Думской, за компанией MISTER DRAKE PC, которой принадлежит танкер, стоит бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов. В Николаеве на него зарегистрировано ООО «Мистер Дрейк».
Напомним, что в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы.
Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь.
Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.
Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз.
Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.
Вице-мэр Одессы Андрей Котляр считает, что танкер Delfi, севший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, пролежит там до конца лета, а его охрана, установка заграждений и содержание охранного катера обойдётся в почти 130 тысяч гривен.