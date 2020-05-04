В Одессе пьяный мужчина хотел проникнуть на севший на мель у берега танкер «Delfi» — его задержали.

Об этом сообщает Думская.

Попытку проникнуть на затонувший возле пляжа «Дельфин» танкер пресекли сотрудники КУ «Спасательно-водолазная служба» Одесского городского совета.

Нарушитель пытался по пирсу добраться до «Delfi». Спасатели остановили мужчину, который начал угрожать сотрудникам коммунального учреждения. Мужчина имел признаки опьянения: его задержали, после чего вызвали полицию.

Прибывшая на место инцидента следственно-оперативная группа нашла у нарушителя травматическое оружие и нож.

По данным Думской, за компанией MISTER DRAKE PC, которой принадлежит танкер, стоит бывший депутат Николаевского областного совета от Партии регионов Олег Ковтунов. В Николаеве на него зарегистрировано ООО «Мистер Дрейк».