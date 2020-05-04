В пятницу, 1 мая, на Тернопольщине правоохарнители задержали трех участников преступной группировки, которые похищали с целью продажи стариннын иконы из церквей и монастырей на территории Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей.

Об этом сообщили в Департаменте стартегических расследований Нацполиции.

Отмечается, что во время санкционированных обысков изъяли более 600 церковных предметов, среди которых больше 450 ценных икон, датированных 17-19 веком.

— Оперативники управления стратегических расследований и детективы следственного управления полиции проанализировали информацию по всем фактам похищения икон из церквей и монастырей, которые были в области за последние два года - время совершения, пути проникновения, ценность имущества, возможные каналы его дальнейшего сбыта. Связывались с коллегами из других областей, чтобы узнать о возможных фактах совершения на их территории подобных преступлений и сравнить их с теми, что были совершены в нашей области. Благодаря кропотливой работе удалось установить характерные черты, которые наблюдались в этих кражах. По результатам проведения комплекса оперативных мероприятий удалось установить всех участников группировки, места хранения похищенных старинных икон и каналы их сбыта, - сообщили в департаменте.

Как сообщил руководитель управления стратегических расследований Василий Джиджора, в состав группы входило семь человек, жители Одесской области и Киева, ранее судимые за совершение имущественных преступлений. В сообщники приняли знатоков сакрального искусства, специалистов по юриспруденции и людей, которые помогали в поисках и сбыте краденого.

— Участники группировки тщательно готовились к преступлению. Прежде всего выясняли, какие иконы могут пользоваться спросом на рынке и они могут находиться. После сбора необходимой информации тщательно продумывали план их похищения и подыскивали потенциальных покупателей. Чтобы не привлекать внимание прихожан, выходили «работать» ночью. Как правило, перед этим тщательно обследовали церквей и монастырей, чтобы выяснить местонахождение изображений святых. Убедившись в отсутствии людей, как на территории, так и в здании, путем взлома замков входной двери или через окна попадали в помещение. Похищенное фактически сразу переправляли по почте в Одессу. Уже после этого специалисты реставрировали иконы и продавали коллекционерам. Среди клиентов злоумышленников - бизнесмены, чиновники и жители стран Европы. Сбывали иконы через аукционы. Стоимость предметов искусств колебалась от ста пятидесяти до трехсот тысяч гривен, - сказано в сообщении.

Правоохранители отмечают, что злоумышленники причастны как минимум до 20 фактов краж из церквей и монастырей на территории Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей. В частности, из храма Архангела Михаила, что в селе Михайловка Шаргородского района Винницкой области, воры похитили три иконы датированых 1860 годом - «Николая Чудотворца», «Матери Божьей» и «Серафим Саровский молится на камне».

Одновременно с задержанием полицейские начали проведение 14 санкционированных обысков в Одесской, Хмельницкой и Киевской областях. В полицейском спецоперации было задействовано более 100 правоохранителей.

Изъяли более 600 предметов церковной атрибутики - это иконы, старинные книги, ценные вещи. Часть уже была отреставрирована и готова к отправке, среди обнаруженного и иконы, похищенные из храма Архангела Михаила Винницкой области.

Кроме этого, изъяли оружие, боеприпасы, «черновые» записи и квитанции из почтовых отделений.

Трех участников группировки задержали в порядке статьи 208 УПК. Им уже сообщили подозрение по части 4 статьи 185 УК Украины и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму более 3 миллиона 500 тысяч гривен.

Напомним, в сентябре 2018 года, из храма, расположенного на территории Киево-Печерской лавры, украли старинную икону Георгия Победоносца.