В городских больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для пациентов с COVID-19.

Об этом написал в Facebook глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, если места закончатся, то ОГА готова предоставить для больных областные медучреждения, в частности госпиталь ветеранов войны.

— В медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются кровати, выделенные для больных коронавирусом. В Черновицкой ОГА готовы помочь с лечением жителей города и предоставить для этих целей областные больницы. Как только закончатся места в городской больнице №3, больных начнет принимать госпиталь ветеранов войны, - написал Сергей Осачук.

Глава ОГА отметил, что, несмотря на анонсированные Кабмином ослабления карантина с 11 мая, в области будет действовать адаптивный карантин – ограничения будут оставаться в силе дольше.