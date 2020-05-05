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В городских больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для пациентов с COVID-19.
Об этом написал в Facebook глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук.
По его словам, если места закончатся, то ОГА готова предоставить для больных областные медучреждения, в частности госпиталь ветеранов войны.
— В медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются кровати, выделенные для больных коронавирусом. В Черновицкой ОГА готовы помочь с лечением жителей города и предоставить для этих целей областные больницы. Как только закончатся места в городской больнице №3, больных начнет принимать госпиталь ветеранов войны, - написал Сергей Осачук.
Глава ОГА отметил, что, несмотря на анонсированные Кабмином ослабления карантина с 11 мая, в области будет действовать адаптивный карантин – ограничения будут оставаться в силе дольше.
— До 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не восстанавливать межрайонное автобусное сообщение, - написал Сергей Осачук.
Отметим, что в Черновицкой область по состоянию на сегодня 1948 подтвержденных случаев коронавируса.
Напомним, что за прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения случая коронавирусной болезней COVID-19 — всего в стране 12 697 заболевших.
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В городских больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для пациентов с COVID-19.
Об этом написал в Facebook глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук.
По его словам, если места закончатся, то ОГА готова предоставить для больных областные медучреждения, в частности госпиталь ветеранов войны.
— В медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются кровати, выделенные для больных коронавирусом. В Черновицкой ОГА готовы помочь с лечением жителей города и предоставить для этих целей областные больницы. Как только закончатся места в городской больнице №3, больных начнет принимать госпиталь ветеранов войны, - написал Сергей Осачук.
Глава ОГА отметил, что, несмотря на анонсированные Кабмином ослабления карантина с 11 мая, в области будет действовать адаптивный карантин – ограничения будут оставаться в силе дольше.
— До 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не восстанавливать межрайонное автобусное сообщение, - написал Сергей Осачук.
Отметим, что в Черновицкой область по состоянию на сегодня 1948 подтвержденных случаев коронавируса.
Напомним, что за прошедшие сутки, 4 мая, в Украине зафиксировано 366 новых случаев заражения случая коронавирусной болезней COVID-19 — всего в стране 12 697 заболевших.