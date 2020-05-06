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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что сотрудники Кропивницкого СИЗО издевались, избивали, и шантажировали задержанных.
Об этом Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.
— По моему поручению региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека Виктор Жученя, совершил мониторинговый визит в Кропивницкий следственный изолятор из-за жалобы двух задержанных на издевательства со стороны работников пенитенциарного учреждения. Во время визита удалось пообщаться с двумя пострадавшими, которые рассказали, что, начиная с 27 апреля, когда их доставили в СИЗО, работники пенитенциарного учреждения систематически над ними издевались, били и шантажировали, - отметила Людмила Денисова.
По ее словам следы от ударов были настолько существенными, что, когда задержанных привозили в изолятор временного содержания, их отказывались принимать и возвращали обратно в СИЗО, где граждан снова подвергали физическому насилию.
— По словам потерпевших, исполняющий обязанности начальника СИЗО угрожал, что заразит их СПИДом и туберкулезом, демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью. Как объяснили задержанные, все это делалось с целью вымогательства от них и их родных денег, - сообщила Людмила Денисова.
По ее словам о фактах издевательства сообщили в прокуратуру. Сотрудники прокуратуры выехали в СИЗО, опросили задержанных и собрали другие материалы, которые будут переданы в ГБР.
Напомним, в декабре 2019 года, в Кропивницком следственном изоляторе один из заключенных попытался организовать бунт.
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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что сотрудники Кропивницкого СИЗО издевались, избивали, и шантажировали задержанных.
Об этом Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.
— По моему поручению региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного ВРУ по правам человека Виктор Жученя, совершил мониторинговый визит в Кропивницкий следственный изолятор из-за жалобы двух задержанных на издевательства со стороны работников пенитенциарного учреждения. Во время визита удалось пообщаться с двумя пострадавшими, которые рассказали, что, начиная с 27 апреля, когда их доставили в СИЗО, работники пенитенциарного учреждения систематически над ними издевались, били и шантажировали, - отметила Людмила Денисова.
По ее словам следы от ударов были настолько существенными, что, когда задержанных привозили в изолятор временного содержания, их отказывались принимать и возвращали обратно в СИЗО, где граждан снова подвергали физическому насилию.
— По словам потерпевших, исполняющий обязанности начальника СИЗО угрожал, что заразит их СПИДом и туберкулезом, демонстрируя при этом шприц с белой жидкостью. Как объяснили задержанные, все это делалось с целью вымогательства от них и их родных денег, - сообщила Людмила Денисова.
По ее словам о фактах издевательства сообщили в прокуратуру. Сотрудники прокуратуры выехали в СИЗО, опросили задержанных и собрали другие материалы, которые будут переданы в ГБР.
Напомним, в декабре 2019 года, в Кропивницком следственном изоляторе один из заключенных попытался организовать бунт.