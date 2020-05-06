Вчера, 5 мая, вечером за селом Татьяновка в Березнеговатском районе от удара молнии погиб подросток 2005 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

На место прибыла оперативная группа Березнеговатского отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи, дежурный врач которой констатировал смерть.

— Уважаемые граждане! Будьте ответственными и осторожными, гибель людей от поражения молнией регистрируется ежегодно и такие случаи не редкость. Придерживайтесь рекомендаций и правил поведения во время грозы. Молния опасна тогда, когда за вспышкой сразу раздается грохот грома, то есть грозовая туча находится над вами и опасность удара молнии наиболее вероятна, - сказано в сообщении.

Перед грозой и во время грозы нельзя выходить из дома, нужно закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, о том, чтобы в помещении не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию, подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей, не топить печь, поскольку дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность. Во время грозы нужно отключить радио и телевизоры от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельскойместности).Если гроза застала вас на улице при поиске укрытия отдайте предпочтение жилому дому или иной постройке, защищенной молниеотводом, мобильный телефон нужн оотключить. Запрещено находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых ограждений, на открытом пространстве лучше присесть в сухую яму или траншею. Тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей, нельзя ложиться на землю, тем самым увеличивается площадь поражения разрядом. Если гроза застала вас в лесу, необходимо укрыться на участке с низкорослыми деревьями. Нельзя прятаться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами тополями, лучше находиться на расстоянии 30 м от отдельного высокого дерева. Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте, во время грозы нельзя находиться возле водоемов, необходимо отойти от берега. Если гроза застала вас в автомобиле на открытой местности, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну, вигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, рядом с вами возникнет шарообразная молния, по возможности сохраняйте спокойствие и не двигайтесь, не нужно приближаться к ней, касаться ее чем-либо, поскольку может произойти взрыв, не следует бежать от нее.

Напомним, в июле 2019 года в селе Николаевское Витовского района во время выпаса скота от удара молнии погиб 18-летний парень.