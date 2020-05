НИКВЕСТИ HD NEW Демонтаж киосков в Николаеве Сносят торговые точки в Ингульском районе Сносят торговые точки в Ингульском районе Транспортная комиссия Депутатская комиссия Николаевского горсовета Депутатская комиссия Николаевского горсовета Хроники Каранатина #6. Николаев Чем живет город во время пандемии Чем живет город во время пандемии Сессия Николаевского областного совета Внеочередное заседание Внеочередное заседание Реальная ситуация в больницах Николаева Депутаты Кантор и Исаков проверяют больницы Депутаты Кантор и Исаков проверяют больницы Комиссия по ТБ и ЧС Трансляция Трансляция "Колос" работает Несмотря на запрет и карантин, рынок в Николаеве работает Несмотря на запрет и карантин, рынок в Николаеве работает Хроники карантина #5. Николаев Первые больные идут на поправку. Рынки работают Первые больные идут на поправку. Рынки работают Митинг жителей Северного против слива нечистот в частном секторе против слива нечистот в частном секторе Брифинг в Николаевской ОГА Брифинг вице-губернатора о ситуации с коронавирусом в регионе Брифинг вице-губернатора о ситуации с коронавирусом в регионе

