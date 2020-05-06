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В некоторых районах Одесской области планируют объявить чрезвычайную ситуацию из-за потери урожая.
Об этом сообщает «Думская».
Сообщается, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Одесской областной государственной администрации обсудила ситуацию, сложившуюся в аграрном секторе экономики области в связи с засухой, и возможные пути возмещения убытков сельхозпроизводителям.
— Во всех районах, пострадавших в результате засухи, будут проведены комиссии ТЭБ и ЧС. Фермерам необходимо подать документы экспертным оценкам убытков в районные государственные администрации, после чего все собранные данные будут направлены в областную государственную администрацию. Далее депутатский корпус областного совета будет обращаться в центральные органы власти о создании государственной комиссии и разработки комплекса мер по поддержке малых и средних предприятий, — отметил первый заместитель главы Одесского облсовета Вадим Шкаровский.
Присутствующие на заседании чиновники не исключили, что в связи с гибелью урожая озимых на юге области может быть объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.
Ранее метеорологи и международные организации предупредили о возможных потопах, засухе, неурожае и нашествии саранчи.
В некоторых районах Одесской области планируют объявить чрезвычайную ситуацию из-за потери урожая.
Об этом сообщает «Думская».
Сообщается, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Одесской областной государственной администрации обсудила ситуацию, сложившуюся в аграрном секторе экономики области в связи с засухой, и возможные пути возмещения убытков сельхозпроизводителям.
— Во всех районах, пострадавших в результате засухи, будут проведены комиссии ТЭБ и ЧС. Фермерам необходимо подать документы экспертным оценкам убытков в районные государственные администрации, после чего все собранные данные будут направлены в областную государственную администрацию. Далее депутатский корпус областного совета будет обращаться в центральные органы власти о создании государственной комиссии и разработки комплекса мер по поддержке малых и средних предприятий, — отметил первый заместитель главы Одесского облсовета Вадим Шкаровский.
Присутствующие на заседании чиновники не исключили, что в связи с гибелью урожая озимых на юге области может быть объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.
Ранее метеорологи и международные организации предупредили о возможных потопах, засухе, неурожае и нашествии саранчи.