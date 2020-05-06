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В Харьковской области вблизи поселка городского типа Золочев в результате обвала на песчаном карьере погиб ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
По данным полиции, сегодня около 15:20 правоохранители получили информацию о том, что вблизи Золочева детей засыпало песком. Трое детей в возрасте 9, 8 и 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера, когда внезапно произошел обвал грунта.
— Детей засыпало песком. Двух из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом лишь через 15-20 минут без сознания. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось, — рассказали в полиции.
Отмечается, что сведения о несчастном случае были внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в прошлом году в Ровенской области возле села Ясногорка Сарненского района двоих детей засыпало песком в карьере. Десятилетний мальчик, поиски которого продолжались около трех часов после оползня песка в карьере, найден мертвым.
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В Харьковской области вблизи поселка городского типа Золочев в результате обвала на песчаном карьере погиб ребенок.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
По данным полиции, сегодня около 15:20 правоохранители получили информацию о том, что вблизи Золочева детей засыпало песком. Трое детей в возрасте 9, 8 и 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера, когда внезапно произошел обвал грунта.
— Детей засыпало песком. Двух из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом лишь через 15-20 минут без сознания. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось, — рассказали в полиции.
Отмечается, что сведения о несчастном случае были внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в прошлом году в Ровенской области возле села Ясногорка Сарненского района двоих детей засыпало песком в карьере. Десятилетний мальчик, поиски которого продолжались около трех часов после оползня песка в карьере, найден мертвым.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный