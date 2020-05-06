В Харьковской области вблизи поселка городского типа Золочев в результате обвала на песчаном карьере погиб ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным полиции, сегодня около 15:20 правоохранители получили информацию о том, что вблизи Золочева детей засыпало песком. Трое детей в возрасте 9, 8 и 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера, когда внезапно произошел обвал грунта.

— Детей засыпало песком. Двух из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом лишь через 15-20 минут без сознания. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось, — рассказали в полиции.

Отмечается, что сведения о несчастном случае были внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в прошлом году в Ровенской области возле села Ясногорка Сарненского района двоих детей засыпало песком в карьере. Десятилетний мальчик, поиски которого продолжались около трех часов после оползня песка в карьере, найден мертвым.