Полицейские Черновицкой области расследуют факт жестокого обращения с собакой.

Как сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

Правоохранители выяснили, что 32-летний отчим и его 23-летний пасынок нанесли умышленные телесные повреждения животному, после чего оставили его в овраге.

— Узнав об этом факте от местных жителей, активисты забрали собаку и направили на лечение в Киевскую область. Результаты рентгеновского снимка показали многочисленные повреждения у животного, в частности перелом позвоночника, - сказано в сообщении.

К сожалению, от полученных травм собака погибла. Следователи Герцаевского отделения полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Виннице местного жителя приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года за жестокое обращение с животными.