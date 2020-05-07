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Полицейские Черновицкой области расследуют факт жестокого обращения с собакой.
Как сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.
Правоохранители выяснили, что 32-летний отчим и его 23-летний пасынок нанесли умышленные телесные повреждения животному, после чего оставили его в овраге.
— Узнав об этом факте от местных жителей, активисты забрали собаку и направили на лечение в Киевскую область. Результаты рентгеновского снимка показали многочисленные повреждения у животного, в частности перелом позвоночника, - сказано в сообщении.
К сожалению, от полученных травм собака погибла. Следователи Герцаевского отделения полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в Виннице местного жителя приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года за жестокое обращение с животными.
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Полицейские Черновицкой области расследуют факт жестокого обращения с собакой.
Как сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.
Правоохранители выяснили, что 32-летний отчим и его 23-летний пасынок нанесли умышленные телесные повреждения животному, после чего оставили его в овраге.
— Узнав об этом факте от местных жителей, активисты забрали собаку и направили на лечение в Киевскую область. Результаты рентгеновского снимка показали многочисленные повреждения у животного, в частности перелом позвоночника, - сказано в сообщении.
К сожалению, от полученных травм собака погибла. Следователи Герцаевского отделения полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, что в Виннице местного жителя приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года за жестокое обращение с животными.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный