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Представители правоохранительных органов пришли с обысками в здание Харьковского горсовета.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Обыски проводятся в департаментах Харьковского городского совета, а также по месту жительства их руководителей. Эти следственные действия связаны с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при выполнении работ по освещению в Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн ($1,04 миллион).
Всего по этому уголовному делу одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. Пока официальных подозреваемых нет, досудебное расследование продолжается.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА и КП «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений», которые присвоили себе 15 миллионов гривен на закупке программного обеспечения электронных книг для школ области.
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Представители правоохранительных органов пришли с обысками в здание Харьковского горсовета.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Обыски проводятся в департаментах Харьковского городского совета, а также по месту жительства их руководителей. Эти следственные действия связаны с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при выполнении работ по освещению в Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн ($1,04 миллион).
Всего по этому уголовному делу одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. Пока официальных подозреваемых нет, досудебное расследование продолжается.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА и КП «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений», которые присвоили себе 15 миллионов гривен на закупке программного обеспечения электронных книг для школ области.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный