Представители правоохранительных органов пришли с обысками в здание Харьковского горсовета.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Обыски проводятся в департаментах Харьковского городского совета, а также по месту жительства их руководителей. Эти следственные действия связаны с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при выполнении работ по освещению в Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн ($1,04 миллион).

Всего по этому уголовному делу одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. Пока официальных подозреваемых нет, досудебное расследование продолжается.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Николаевского областного совета, Департамента образования и науки ОГА и КП «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений», которые присвоили себе 15 миллионов гривен на закупке программного обеспечения электронных книг для школ области.