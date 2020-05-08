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В Днепре 6-летний мальчик спас жизнь своей матери и ее приятелям, которые употребляли наркотики на берегу реки.
Об этом проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел 7 мая.
Компания приехала в Днепр из Новомосковска на автомобиле. Двое мужчин и женщина (мать ребенка) употребляли наркотики на берегу пруда, находящегося в Амур-Нижнеднепровском районе города.
В какой-то момент им стало плохо, и 6-летний мальчик позвал на помощь.
— Около 16:00 на спецлинию 102 позвонил неравнодушный гражданин и сообщил, что к нему обратился 6-летний мальчик, который звал на помощь. Взрослые, с которыми он находился, употребляли наркотики, и им стало плохо. Когда инспекторы прибыли по указанному адресу, информация подтвердилась. На месте уже работали врачи «скорой», которые сообщили, что у мужчин острое наркотическое отравление, – говорится в сообщении.
На момент прибытия полиции мужчины находились в практически бессознательном состоянии.
29-летняя женщина, мать мальчика, которая находилась с мужчинами и могла отвечать на вопросы, признала, что они употребляли запрещенные вещества. Ребенок стал свидетелем этого.
Мужчин госпитализировали в больницу. На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и инспектора ювенальной превенции, которые будут разбираться в обстоятельствах инцидента.
Ранее сообщалось, что новобугские полицейские поймали 28-летнего местного жителя на изготовлении амфетамина.
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В Днепре 6-летний мальчик спас жизнь своей матери и ее приятелям, которые употребляли наркотики на берегу реки.
Об этом проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.
Инцидент произошел 7 мая.
Компания приехала в Днепр из Новомосковска на автомобиле. Двое мужчин и женщина (мать ребенка) употребляли наркотики на берегу пруда, находящегося в Амур-Нижнеднепровском районе города.
В какой-то момент им стало плохо, и 6-летний мальчик позвал на помощь.
— Около 16:00 на спецлинию 102 позвонил неравнодушный гражданин и сообщил, что к нему обратился 6-летний мальчик, который звал на помощь. Взрослые, с которыми он находился, употребляли наркотики, и им стало плохо. Когда инспекторы прибыли по указанному адресу, информация подтвердилась. На месте уже работали врачи «скорой», которые сообщили, что у мужчин острое наркотическое отравление, – говорится в сообщении.
На момент прибытия полиции мужчины находились в практически бессознательном состоянии.
29-летняя женщина, мать мальчика, которая находилась с мужчинами и могла отвечать на вопросы, признала, что они употребляли запрещенные вещества. Ребенок стал свидетелем этого.
Мужчин госпитализировали в больницу. На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и инспектора ювенальной превенции, которые будут разбираться в обстоятельствах инцидента.
Ранее сообщалось, что новобугские полицейские поймали 28-летнего местного жителя на изготовлении амфетамина.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный