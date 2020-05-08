В Днепре 6-летний мальчик спас жизнь своей матери и ее приятелям, которые употребляли наркотики на берегу реки.

Об этом проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 7 мая.

Компания приехала в Днепр из Новомосковска на автомобиле. Двое мужчин и женщина (мать ребенка) употребляли наркотики на берегу пруда, находящегося в Амур-Нижнеднепровском районе города.

В какой-то момент им стало плохо, и 6-летний мальчик позвал на помощь.

— Около 16:00 на спецлинию 102 позвонил неравнодушный гражданин и сообщил, что к нему обратился 6-летний мальчик, который звал на помощь. Взрослые, с которыми он находился, употребляли наркотики, и им стало плохо. Когда инспекторы прибыли по указанному адресу, информация подтвердилась. На месте уже работали врачи «скорой», которые сообщили, что у мужчин острое наркотическое отравление, – говорится в сообщении.

На момент прибытия полиции мужчины находились в практически бессознательном состоянии.

29-летняя женщина, мать мальчика, которая находилась с мужчинами и могла отвечать на вопросы, признала, что они употребляли запрещенные вещества. Ребенок стал свидетелем этого.

Мужчин госпитализировали в больницу. На место происшествия правоохранители вызвали следственно-оперативную группу и инспектора ювенальной превенции, которые будут разбираться в обстоятельствах инцидента.

Ранее сообщалось, что новобугские полицейские поймали 28-летнего местного жителя на изготовлении амфетамина.