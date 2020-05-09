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В Запорожье в ночь на 9 мая правоохранители провели обыски в помещении представителя одной из российских неправительственных структур и изъяли запрещенную символику. Впоследствии открыли уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Во время обысков правоохранители изъяли более 1200 экземпляров газеты «Полк Победы 1945-2020», примерно 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями «Полк победы» и «75 лет Великой победы», более 90 красных лент с изображением «Серп молот», более 20 георгиевских лент, шарики с изображением «Серп молот».
Также изъяли приветственное обращение с печатным текстом «Москва», примерно 100 грамот и приказов разным лицам по случаю 9 мая, портрет с изображением Владимира Ленина и красный плакат с изображением «Серп и молот».
Дело открыли по части 1 статьи 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливают всех участников запрещенной законом деятельности, чтобы привлечь их к ответственности.
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В Запорожье в ночь на 9 мая правоохранители провели обыски в помещении представителя одной из российских неправительственных структур и изъяли запрещенную символику. Впоследствии открыли уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Во время обысков правоохранители изъяли более 1200 экземпляров газеты «Полк Победы 1945-2020», примерно 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями «Полк победы» и «75 лет Великой победы», более 90 красных лент с изображением «Серп молот», более 20 георгиевских лент, шарики с изображением «Серп молот».
Также изъяли приветственное обращение с печатным текстом «Москва», примерно 100 грамот и приказов разным лицам по случаю 9 мая, портрет с изображением Владимира Ленина и красный плакат с изображением «Серп и молот».
Дело открыли по части 1 статьи 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливают всех участников запрещенной законом деятельности, чтобы привлечь их к ответственности.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный