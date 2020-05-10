В Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль «RIO MITONG». В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.

Об єтом сообщает Интерфакс-Украина.

В двух морских милях от порта Малабо ( столица Экваториальной Гвинеи ) пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно «RIO MITONG". В сообщении говорится, что пираты взошли на корабль с помощью лестницы.

В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России. Остальные члены экипажа, сообщает источник портала Dryad Global, в безопасности.

Сам корабль, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыл в порт Малабо. «RIO MITONG» ходит под флагом Коморских островов.

Также сообщается, что вскоре после нападения на грузовой корабль «RIO MITONG» был совершен штурм научно-исследовательского судна «MV DJIBLOHO».По неподтвержденной информации, были похищены двое россиян.

Напомним, в феврале у берегов Нигерии пираты похитили украинца, который находился на борту судна под флагом Нигерии.