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В Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль «RIO MITONG». В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.
Об єтом сообщает Интерфакс-Украина.
В двух морских милях от порта Малабо ( столица Экваториальной Гвинеи ) пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно «RIO MITONG". В сообщении говорится, что пираты взошли на корабль с помощью лестницы.
В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России. Остальные члены экипажа, сообщает источник портала Dryad Global, в безопасности.
Сам корабль, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыл в порт Малабо. «RIO MITONG» ходит под флагом Коморских островов.
Также сообщается, что вскоре после нападения на грузовой корабль «RIO MITONG» был совершен штурм научно-исследовательского судна «MV DJIBLOHO».По неподтвержденной информации, были похищены двое россиян.
Напомним, в феврале у берегов Нигерии пираты похитили украинца, который находился на борту судна под флагом Нигерии.
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В Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль «RIO MITONG». В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России.
Об єтом сообщает Интерфакс-Украина.
В двух морских милях от порта Малабо ( столица Экваториальной Гвинеи ) пираты на скоростной лодке под флагом Коморских Островов совершили нападение на грузовое судно «RIO MITONG". В сообщении говорится, что пираты взошли на корабль с помощью лестницы.
В результате атаки могли быть похищены два члена экипажа, предположительно, граждане Украины и России. Остальные члены экипажа, сообщает источник портала Dryad Global, в безопасности.
Сам корабль, согласно данным сайта Marinetraffic, после атаки прибыл в порт Малабо. «RIO MITONG» ходит под флагом Коморских островов.
Также сообщается, что вскоре после нападения на грузовой корабль «RIO MITONG» был совершен штурм научно-исследовательского судна «MV DJIBLOHO».По неподтвержденной информации, были похищены двое россиян.
Напомним, в феврале у берегов Нигерии пираты похитили украинца, который находился на борту судна под флагом Нигерии.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный