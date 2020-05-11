В Беларуси по состоянию на понедельник, 11 мая официальное число заболевших коронавирусом составило 23 906 человек, за сутки подтвердили 933 новых случая.

Об этом сообщает Минздрав страны, передаёт Новое время.

По официальным данным, за время эпидемии выздоровел и выписан 6531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, а умерли 135 пациентов.

Отметим, что Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу заводов, магазинов, заведений питания и образования из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.