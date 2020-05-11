|Скорость ветра:
|5.8 м/с
|Восход солнца:
|05:20
|Заход солнца:
|20:17
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:14
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.35 грн
Департамент внутренней безопасности и Главное следственное управление Национальной полиции проведут расследование в отношении полиции Ивано-Франковской области в связи со сбором данных о евреях Коломыи.
Об этом говорится на сайте Нацполиции.
10 мая в Facebook выложили письмо Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области, адресованное главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру. В нем под предлогом «борьбы с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями» содержится просьба предоставить копию устава, список членов еврейской общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны.
— Как только эта информация появилась в сети, я сразу назначил по данному факту служебное расследование, ведь любые проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы. Мне жаль, что такая ситуация вообще возникла. Именно поэтому в максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого - выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных представителей еврейской общины, — прокомментировал случившееся глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Он заверил, что полиция не приемлет преследования граждан по национальному или другому признаку.
— Все подразделения полиции работают над предупреждением антисемитских преступлений на почве ненависти, а в случае их совершения — мгновенно реагируют и направляют усилия на их раскрытие и расследование, — сказал Игорь Клименко.
Напомним, полиция Ивано-Франковска начала уголовное производство по факту высказывания мэра этого города Руслана Марцинкива о лицах ромской национальности.
.
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Департамент внутренней безопасности и Главное следственное управление Национальной полиции проведут расследование в отношении полиции Ивано-Франковской области в связи со сбором данных о евреях Коломыи.
Об этом говорится на сайте Нацполиции.
10 мая в Facebook выложили письмо Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области, адресованное главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру. В нем под предлогом «борьбы с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями» содержится просьба предоставить копию устава, список членов еврейской общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны.
— Как только эта информация появилась в сети, я сразу назначил по данному факту служебное расследование, ведь любые проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы. Мне жаль, что такая ситуация вообще возникла. Именно поэтому в максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого - выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных представителей еврейской общины, — прокомментировал случившееся глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Он заверил, что полиция не приемлет преследования граждан по национальному или другому признаку.
— Все подразделения полиции работают над предупреждением антисемитских преступлений на почве ненависти, а в случае их совершения — мгновенно реагируют и направляют усилия на их раскрытие и расследование, — сказал Игорь Клименко.
Напомним, полиция Ивано-Франковска начала уголовное производство по факту высказывания мэра этого города Руслана Марцинкива о лицах ромской национальности.
.