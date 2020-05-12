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Полиция зоны ЧАЭС задержала 16 «сталкеров», которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону, их проверяют на причастность к поджогам.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области в Facebook.
— В минувшие выходные полицейские во время патрулирования обнаружили 16 туристов-экстремалов, которые проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты, — говорится в сообщении.
Все задержанные — жители столицы, Киевской и Черкасской областей.
Нарушителей обнаружили во время патрулирования пгт. Полесское и г. Припять. Еще одну группу экстремалов обнаружили вблизи объекта «Чернобыль-2». Пятеро граждан нелегально въехали на машине. Автомобиль нарушителей изъят и помещен на площадку временного содержания. В настоящее время указанную группу «туристов» полиция проверяют на причастность к совершению поджогов на территории зоны отчуждения.
По факту обнаружения правонарушителей полицейские составили админпротоколы по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» КУпАП. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесных пожаров.
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Полиция зоны ЧАЭС задержала 16 «сталкеров», которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону, их проверяют на причастность к поджогам.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области в Facebook.
— В минувшие выходные полицейские во время патрулирования обнаружили 16 туристов-экстремалов, которые проникли на территорию зоны отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты, — говорится в сообщении.
Все задержанные — жители столицы, Киевской и Черкасской областей.
Нарушителей обнаружили во время патрулирования пгт. Полесское и г. Припять. Еще одну группу экстремалов обнаружили вблизи объекта «Чернобыль-2». Пятеро граждан нелегально въехали на машине. Автомобиль нарушителей изъят и помещен на площадку временного содержания. В настоящее время указанную группу «туристов» полиция проверяют на причастность к совершению поджогов на территории зоны отчуждения.
По факту обнаружения правонарушителей полицейские составили админпротоколы по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» КУпАП. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесных пожаров.