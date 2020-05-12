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Генеральный директор Южно-Украинской атомной электростанции Владимир Лисниченко заявил, что на предприятии у 19 человек выявили COVID-19.
Об этом шла речь во время заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пишут НикВести.
Он рассказал, что среди заболевших не было персонала, который обеспечивает эксплуатацию энергоблоков. Также по его словам один работник АЭС уже выздоровел.
— По состоянию на сегодняшний день на Южноукраинской АЭС у 19 работников установлен диагноз коронавирус, в инфекционном отделении города находится 7 работников, в николаевской инфекционке 1 работник, 1 человек выздоровел и сегодня ждёт ещё одного. В городе Южноукраинск сегодня 36 случаев заболевания, среди персонала, который обеспечивает эксплуатацию энергоблоков заболевших нет... Все эти работники (заболевшие - прим.) не контактировали по медицинским вопросам между собой, - заявил Владимир Лисниченко.
Напомним, что в Николаевской области COVID-19 выявили у 225 человек, в Южноукраинске у 36 человек.
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Генеральный директор Южно-Украинской атомной электростанции Владимир Лисниченко заявил, что на предприятии у 19 человек выявили COVID-19.
Об этом шла речь во время заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пишут НикВести.
Он рассказал, что среди заболевших не было персонала, который обеспечивает эксплуатацию энергоблоков. Также по его словам один работник АЭС уже выздоровел.
— По состоянию на сегодняшний день на Южноукраинской АЭС у 19 работников установлен диагноз коронавирус, в инфекционном отделении города находится 7 работников, в николаевской инфекционке 1 работник, 1 человек выздоровел и сегодня ждёт ещё одного. В городе Южноукраинск сегодня 36 случаев заболевания, среди персонала, который обеспечивает эксплуатацию энергоблоков заболевших нет... Все эти работники (заболевшие - прим.) не контактировали по медицинским вопросам между собой, - заявил Владимир Лисниченко.
Напомним, что в Николаевской области COVID-19 выявили у 225 человек, в Южноукраинске у 36 человек.