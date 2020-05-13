Житель Вознесенского района у себя дома в теплице вместе с овощами выращивал коноплю.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские получив информацию о том, что 40-летний местный житель выращивает коноплю у себя на приусадебном участке, получив разрешение суда провели санкционированный обыск.

— В ходе обыска правоохранители обнаружили теплицу, в которой хозяин выращивал овощи, а между грядок росли более 40 кустов конопли, за которыми хозяин тщательно ухаживал и поливал. По словам злоумышленника, коноплю он выращивал для собственного употребления. Изъятое правоохранителями наркозелье направлено на экспертное исследование. Следственным подразделением начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли», что наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, — сказано в сообщении.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, в Арбузинском районе полицейские изъяли 170 кустов конопли, которые местный житель выращивал на своей даче.