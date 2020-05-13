По состоянию на 10 утра 13 мая в Николаевской области выявлено 3 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 228 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 45.

Из всех 228 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 40 человек;

Южноукраинск - 36 человек;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 6 человек;

Братский район - 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Врадиевский район - 3 человека;

Доманевский район - 54 человека;

- 54 человека; Казанковский район - 1 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодедсский район - 37 человек;

район - 37 человек; Снигиревский район - 1 человек.

За сутки выписаны 14 больных COVID-19, всего выздоровело 65 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 5 человек.

Всего обследовано методом ПЦР 3557 человек, из них за последние сутки - 42. За прошедшие сутки обратилось или выявлено 9 человек с подозрением на COVID-19.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 13 мая на стационарном лечении находится 40 человек, больных COVID-19 или с подозрением

Напомним, что в Украине состоянием на 13 мая, коронавирус обнаружили у 402 человек, всего зафиксировано 16 тысяч 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.