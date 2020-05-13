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По состоянию на 10 утра 13 мая в Николаевской области выявлено 3 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 228 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 45.
Из всех 228 подтвержденных случаев по месту жительства:
За сутки выписаны 14 больных COVID-19, всего выздоровело 65 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 5 человек.
Всего обследовано методом ПЦР 3557 человек, из них за последние сутки - 42. За прошедшие сутки обратилось или выявлено 9 человек с подозрением на COVID-19.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 13 мая на стационарном лечении находится 40 человек, больных COVID-19 или с подозрением
Напомним, что в Украине состоянием на 13 мая, коронавирус обнаружили у 402 человек, всего зафиксировано 16 тысяч 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.
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По состоянию на 10 утра 13 мая в Николаевской области выявлено 3 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 228 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 45.
Из всех 228 подтвержденных случаев по месту жительства:
За сутки выписаны 14 больных COVID-19, всего выздоровело 65 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 5 человек.
Всего обследовано методом ПЦР 3557 человек, из них за последние сутки - 42. За прошедшие сутки обратилось или выявлено 9 человек с подозрением на COVID-19.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 13 мая на стационарном лечении находится 40 человек, больных COVID-19 или с подозрением
Напомним, что в Украине состоянием на 13 мая, коронавирус обнаружили у 402 человек, всего зафиксировано 16 тысяч 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.