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В Украине состоянием на 13 мая, коронавирус обнаружили у 402 человек, всего зафиксировано 16 тысяч 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 628 случаев;
Волынская область - 510 случаев;
Днепропетровская область - 773 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 530 случаев;
Закарпатская область - 764 случая;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1144 случая;
Кировоградская область - 428 случаев;
Киев - 1960 случаев;
Киевская область - 1049 случаев;
Львовская область - 870 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 680 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ровенская область - 1045 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1028 случаев;
Харьковская область - 672 случая;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 196 случаев;
Черновицкая область - 2444 случая;
Черкасская область - 346 случаев;
Черниговская область - 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 года в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступила 41 тысяча 327 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.
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В Украине состоянием на 13 мая, коронавирус обнаружили у 402 человек, всего зафиксировано 16 тысяч 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 628 случаев;
Волынская область - 510 случаев;
Днепропетровская область - 773 случая;
Донецкая область - 102 случая;
Житомирская область - 530 случаев;
Закарпатская область - 764 случая;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1144 случая;
Кировоградская область - 428 случаев;
Киев - 1960 случаев;
Киевская область - 1049 случаев;
Львовская область - 870 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 680 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ровенская область - 1045 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1028 случаев;
Харьковская область - 672 случая;
Херсонская область - 165 случаев;
Хмельницкая область - 196 случаев;
Черновицкая область - 2444 случая;
Черкасская область - 346 случаев;
Черниговская область - 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 года в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступила 41 тысяча 327 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.