В Украине состоянием на 13 мая, коронавирус обнаружили у 402 человек, всего зафиксировано 16 тысяч 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 628 случаев;

Волынская область - 510 случаев;

Днепропетровская область - 773 случая;

Донецкая область - 102 случая;

Житомирская область - 530 случаев;

Закарпатская область - 764 случая;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1144 случая;

Кировоградская область - 428 случаев;

Киев - 1960 случаев;

Киевская область - 1049 случаев;

Львовская область - 870 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 680 случаев;

Полтавская область - 257 случаев;

Ровенская область - 1045 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1028 случаев;

Харьковская область - 672 случая;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 196 случаев;

Черновицкая область - 2444 случая;

Черкасская область - 346 случаев;

Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая 2020 года в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступила 41 тысяча 327 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.