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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Отмечается, что Михаил Грибанов проработал на должности всего около двух месяцев.

Ранее сообщалось, что николаевские следователи ГБР в аэропорту Одессы на взятке в $300 задержали таможенника.