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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Отмечается, что Михаил Грибанов проработал на должности всего около двух месяцев.
Ранее сообщалось, что николаевские следователи ГБР в аэропорту Одессы на взятке в $300 задержали таможенника.
Напомним, что следователи территориального Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе на взятке 5 тысяч долларов.
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Отмечается, что Михаил Грибанов проработал на должности всего около двух месяцев.
Ранее сообщалось, что николаевские следователи ГБР в аэропорту Одессы на взятке в $300 задержали таможенника.
Напомним, что следователи территориального Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе на взятке 5 тысяч долларов.