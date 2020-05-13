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На сайты государственных органов Украины с 6 по 12 мая было произведено почти 8 тыс. хакерских атак, подавляющее большинство - на сайт Офиса президента.
Об этом информирует Государственная служба специальной связи и защиты информации.
— Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет были заблокированы 7 908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса Президента Украины), — говорится в сообщении.
В течение 6-12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10,9 тысяч подозрительных событий.
Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявления сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3 207 киберинцидентов.
Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM.
Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (94% от общего количества) и фишинга (до 4%).
Ранее российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», которым ранее руководил нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
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На сайты государственных органов Украины с 6 по 12 мая было произведено почти 8 тыс. хакерских атак, подавляющее большинство - на сайт Офиса президента.
Об этом информирует Государственная служба специальной связи и защиты информации.
— Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет были заблокированы 7 908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса Президента Украины), — говорится в сообщении.
В течение 6-12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10,9 тысяч подозрительных событий.
Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявления сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).
Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3 207 киберинцидентов.
Около 98% обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM.
Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (94% от общего количества) и фишинга (до 4%).
Ранее российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», которым ранее руководил нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.