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По состоянию на 10 утра 14 мая в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 228 подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Из них работников учреждений здравоохранения — 45.
Из всех 228 подтвержденных случаев по месту жительства:
За сутки выписаны 3 больных COVID-19, всего выздоровели — 68. Умерло всего от последствий COVID-19 — 5.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 9 человек с подозрением на COVID-19.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 14 мвя 2020 на стационарном лечении находится 43 человека, больных COVID-19 или с подозрением
Напомним, что в Украине впервые за время пандемии коронавируса за сутки вылечилось больше людей чем заболело, состоянием на 14 мая зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая, за сутки выздоровели 427 человек.
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По состоянию на 10 утра 14 мая в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 228 подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Из них работников учреждений здравоохранения — 45.
Из всех 228 подтвержденных случаев по месту жительства:
За сутки выписаны 3 больных COVID-19, всего выздоровели — 68. Умерло всего от последствий COVID-19 — 5.
За минувшие сутки обратилось или выявлено 9 человек с подозрением на COVID-19.
По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 14 мвя 2020 на стационарном лечении находится 43 человека, больных COVID-19 или с подозрением
Напомним, что в Украине впервые за время пандемии коронавируса за сутки вылечилось больше людей чем заболело, состоянием на 14 мая зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая, за сутки выздоровели 427 человек.