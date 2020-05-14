По состоянию на 10 утра 14 мая в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19. Всего зарегистрировано 228 подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Из них работников учреждений здравоохранения — 45.

Из всех 228 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 40 человек;

Южноукраинск - 36 человек;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 6 человек;

Братский район - 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Врадиевский район - 3 человека;

Доманевский район - 54 человека;

район - 54 человека; Казанковский район - 1 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодедсский район - 37 человек;

район - 37 человек; Снигиревский район - 1 человек.

За сутки выписаны 3 больных COVID-19, всего выздоровели — 68. Умерло всего от последствий COVID-19 — 5.

За минувшие сутки обратилось или выявлено 9 человек с подозрением на COVID-19.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10 утра 14 мвя 2020 на стационарном лечении находится 43 человека, больных COVID-19 или с подозрением

Напомним, что в Украине впервые за время пандемии коронавируса за сутки вылечилось больше людей чем заболело, состоянием на 14 мая зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая, за сутки выздоровели 427 человек.