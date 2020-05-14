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В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб майор Андрей Суприган.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.
Сообщается, что 30-летний военный был заместителем командира 81-й десантно-штурмовой бригады. Он участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала российской агрессии.
— В зоне проведения операции Объединенных сил погиб военный - заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Служил в 81 десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях. Выпускник Лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск, - написал Андрей Садовой.
Напомним, что в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб житель Первомайска, боец 72-й отдельной механизированной бригады младший сержант Александр Слободанюк.
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В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб майор Андрей Суприган.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.
Сообщается, что 30-летний военный был заместителем командира 81-й десантно-штурмовой бригады. Он участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала российской агрессии.
— В зоне проведения операции Объединенных сил погиб военный - заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Служил в 81 десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях. Выпускник Лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск, - написал Андрей Садовой.
Напомним, что в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб житель Первомайска, боец 72-й отдельной механизированной бригады младший сержант Александр Слободанюк.