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В Кривом Роге главный врач больницы № 4 самовольно выписал 15 пациентов, двое из которых — умерли.
Об этом пишет Радио Свобода.
Сообщается, что в больнице работает комиссия, которая оценит действия руководства медицинского учреждения.
По словам главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника, еще рано говорить о вине главврача, поскольку в его словах была логика, и у выписанных не было симптомов.
— Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом очевидно руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях, - заявил Святослав Олейник.
Напомним, что в Украине впервые за время пандемии коронавируса за сутки вылечилось больше людей чем заболело. По состоянию на 14 мая зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19
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В Кривом Роге главный врач больницы № 4 самовольно выписал 15 пациентов, двое из которых — умерли.
Об этом пишет Радио Свобода.
Сообщается, что в больнице работает комиссия, которая оценит действия руководства медицинского учреждения.
По словам главы Днепропетровского областного совета Святослава Олейника, еще рано говорить о вине главврача, поскольку в его словах была логика, и у выписанных не было симптомов.
— Думаю, слишком рано говорить о том, что есть вина главного врача. Надо все тщательно исследовать, есть моменты, с которыми наши врачи сталкиваются впервые. Отправляя людей без симптомов на самоизоляцию домой, она таким образом очевидно руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях, - заявил Святослав Олейник.
Напомним, что в Украине впервые за время пандемии коронавируса за сутки вылечилось больше людей чем заболело. По состоянию на 14 мая зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19