Украинец Леонид Харченко, один из ключевых фигурантов дела о крушении самолета Boeing MH17 над востоком Украины в 2014 году, был арестован властями «ДНР» в марте 2020 года в Донецке.

Об этом сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на источник, причастный к военному командованию «ДНР» в 2014-2015 годах.

Отмечается, что 11 марта — через два дня после начала суда по делу MH17 в Нидерландах — Харченко задержали и арестовали у его дома в Донецке, однако по другому уголовному делу. 8 мая арест Харченко продлили еще на два месяца, на данный момент он находится в следственном изоляторе так называемого «министерства юстиции ДНР».

Источники «Русской службы BBC» утверждают, что Харченко обвинили в якобы участии в незаконном обыске в 2014 году и незаконном хранении оружия. Они считают, что так фигуранта дела MH17 хотят изолировать от следствия или даже похищения украинскими спецслужбами (как это произошло с Владимиром Цемахом).

Напомним, Леонид Харченко является одним из четырех обвиняемых по делу MH17, которых объявила Международная следственная группа в июне 2019 года. Обвинение утверждает, что Харченко (позывной «Крот») руководил одним из подразделений «ГРУ ДНР» и вместе с другим фигурантом — россиянином Олегом Пулатовым — сопровождал «Бук» до Снежного.

Харченко еще в июле 2015 года объявили в розыск в Украине по делу, заочно предъявив обвинения в создании террористической группы.