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Следователи задержали водителя грузовика, по вине которого возможно произошло смертельное ДТП в Вознесенском районе сегодня утром 14 мая.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Напомним, что сегодня около 8:00 утра на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» вблизи села Белоусовка Вознесенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Volkswagen Passat и фургона IVECO, водитель которого, вероятно, и спровоцировал ДТП.
В результате столкновения транспортных средств оба водителя легковушек погибли на месте происшествия, а 32-летний пассажир получил телесные повреждения, водитель фургона не пострадал.
— Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали 25-летнего водителя IVECO в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет,- сказано в сообщении.
Напомним, 22 февраля, на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Маловарваровки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса и фуры-цистерны, за рулем которой вероятно находился пьяный водитель.
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Следователи задержали водителя грузовика, по вине которого возможно произошло смертельное ДТП в Вознесенском районе сегодня утром 14 мая.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Напомним, что сегодня около 8:00 утра на автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» вблизи села Белоусовка Вознесенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Volkswagen Passat и фургона IVECO, водитель которого, вероятно, и спровоцировал ДТП.
В результате столкновения транспортных средств оба водителя легковушек погибли на месте происшествия, а 32-летний пассажир получил телесные повреждения, водитель фургона не пострадал.
— Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали 25-летнего водителя IVECO в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет,- сказано в сообщении.
Напомним, 22 февраля, на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Маловарваровки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса и фуры-цистерны, за рулем которой вероятно находился пьяный водитель.