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В центре Николаева в ходе работ по реконструкции теплосетей рабочие обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
Об этом у себя на странице в Facebook написал руководитель проекта по обеспечению выполнения КП «Николаевоблтеплоэнерго» кредитных обязательств перед Международным банком реконструкции и развития Егор Клецов.
По словам Егора Клецова, снаряд случайно извлекли ковшом в ходе рытья траншеи. На место происшествия сразу же вызвали спасателей.
— Эхо войны… Вот на такую небезопасную находку, в прямом смысле слова, наткнулись сегодня подрядчики, выполняющие работы по реконструкции теплосетей в районе дома по адресу улице Никольская 4-а. Снаряд случайно извлекли ковшом вместе с грунтом при производстве траншеи. Взрыватель на месте и спасатели уже тоже на месте. Вот такое вот благоустройство, — написал Егор Клецов.
Напомним, в Снигиревке, мужчина в своем дворе обнаружил артиллерийский снаряд калибром 105 миллиметровый.
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В центре Николаева в ходе работ по реконструкции теплосетей рабочие обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
Об этом у себя на странице в Facebook написал руководитель проекта по обеспечению выполнения КП «Николаевоблтеплоэнерго» кредитных обязательств перед Международным банком реконструкции и развития Егор Клецов.
По словам Егора Клецова, снаряд случайно извлекли ковшом в ходе рытья траншеи. На место происшествия сразу же вызвали спасателей.
— Эхо войны… Вот на такую небезопасную находку, в прямом смысле слова, наткнулись сегодня подрядчики, выполняющие работы по реконструкции теплосетей в районе дома по адресу улице Никольская 4-а. Снаряд случайно извлекли ковшом вместе с грунтом при производстве траншеи. Взрыватель на месте и спасатели уже тоже на месте. Вот такое вот благоустройство, — написал Егор Клецов.
Напомним, в Снигиревке, мужчина в своем дворе обнаружил артиллерийский снаряд калибром 105 миллиметровый.