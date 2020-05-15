В центре Николаева в ходе работ по реконструкции теплосетей рабочие обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом у себя на странице в Facebook написал руководитель проекта по обеспечению выполнения КП «Николаевоблтеплоэнерго» кредитных обязательств перед Международным банком реконструкции и развития Егор Клецов.

По словам Егора Клецова, снаряд случайно извлекли ковшом в ходе рытья траншеи. На место происшествия сразу же вызвали спасателей.

— Эхо войны… Вот на такую небезопасную находку, в прямом смысле слова, наткнулись сегодня подрядчики, выполняющие работы по реконструкции теплосетей в районе дома по адресу улице Никольская 4-а. Снаряд случайно извлекли ковшом вместе с грунтом при производстве траншеи. Взрыватель на месте и спасатели уже тоже на месте. Вот такое вот благоустройство, — написал Егор Клецов.

Напомним, в Снигиревке, мужчина в своем дворе обнаружил артиллерийский снаряд калибром 105 миллиметровый.