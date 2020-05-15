В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет, из-за того что его попросили одеть защитную маску.

Об этом сообщили в пресс-службе нацполиции Киева.

Так, в столичную полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Кудряшова между неизвестным и сотрудником заведения возник конфликт, в ходе которого посетитель достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать. По место выехали наряд полиции охраны, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и взрывотехники.

— На месте правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать. 38-летнего уроженца Черкасской области полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гранату «РГД-5» и две сигнальные ракеты. Гранаты и ракеты полицейские изъяли, теперь полиция устанавливают происхождение этих боеприпасов, - сказано в сообщении.

За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Николаеве, 57-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой найти пропавшего мужа. При повторном звонке в полицию она угрожала взорвать пятиэтажный дом по улице Олейника, если ей не вернут супруга, который якобы находится в отделении полиции.