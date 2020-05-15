Под руководством прокуроров области по делу о пожаре в одесском торгово-экономическом колледже было сообщено о подозрении двух сотрудникам учебного заведения. Их подозревают в нарушении пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Заведующая дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественную ущерб в особо крупном размере (часть 2 статьи 270 УК Украины).

Кроме того, руководителю колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса вручено извещение об изменении подозрения, и сообщено о подозрении по части 2 статьи 270 УК Украины.

В настоящее время эти лица находятся под домашним арестом.

Также решаются вопросы об избрании меры пресечения заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и объявления в розыск и установление места нахождения бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на улице Троицкой, произошел пожар, который тушили почти сутки. В результате него, по последним данным, погибли пять человек, среди которых 16-летняя студентка и 43-летняя преподавательница. Еще 31 человек, по данным спасателей, пострадал.