В Хмельницком задержали 47-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии издевался над женщиной и дочерьми. Когда на вызов о домашнем насилии прибыла полиция, он ранил участкового офицера из травматического пистолета.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Отмечается, что 15 мая в 21:20 часов на линию «102» поступило сообщение от 16-летней хмельнитчанки, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.

На место происшествия сразу выехал специальный экипаж полиции по противодействию насилию в семье.

Увидев правоохранителей, которые прибыли на вызов, мужчина схватил револьвер для отстрела резиновых пуль и начал стрелять в полицейских, в результате чего участковый офицер получил касательное ранение левой части лица.

Полицейские, «оценив ситуацию, отказались от применения табельного огнестрельного оружия в закрытом помещении, где, кроме злоумышленника, находились напуганная жена и двое несовершеннолетних детей, и, воспользовавшись спецсредствами и приемами рукопашного боя, обезвредили и задержали нападавшего».

Сейчас открыто уголовное производство по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего».

В квартире также обнаружили и изъяли 2 револьвера для отстрела резиновых пуль и 3 самодельных устройства для стрельбы.

Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для его жизни нет.

Напомним, что в Сумской области полицейские выстрелили в агрессивного мужчину, который угрожал им ножом и порезал себе грудную клетку.