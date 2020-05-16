|Скорость ветра:
|3.9 м/с
|Восход солнца:
|05:15
|Заход солнца:
|20:22
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|05:08
|Заход солнца:
|20:40
|Температура завтра:
|+18 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
В Хмельницком задержали 47-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии издевался над женщиной и дочерьми. Когда на вызов о домашнем насилии прибыла полиция, он ранил участкового офицера из травматического пистолета.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
Отмечается, что 15 мая в 21:20 часов на линию «102» поступило сообщение от 16-летней хмельнитчанки, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.
На место происшествия сразу выехал специальный экипаж полиции по противодействию насилию в семье.
Увидев правоохранителей, которые прибыли на вызов, мужчина схватил револьвер для отстрела резиновых пуль и начал стрелять в полицейских, в результате чего участковый офицер получил касательное ранение левой части лица.
Полицейские, «оценив ситуацию, отказались от применения табельного огнестрельного оружия в закрытом помещении, где, кроме злоумышленника, находились напуганная жена и двое несовершеннолетних детей, и, воспользовавшись спецсредствами и приемами рукопашного боя, обезвредили и задержали нападавшего».
Сейчас открыто уголовное производство по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего».
В квартире также обнаружили и изъяли 2 револьвера для отстрела резиновых пуль и 3 самодельных устройства для стрельбы.
Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для его жизни нет.
Напомним, что в Сумской области полицейские выстрелили в агрессивного мужчину, который угрожал им ножом и порезал себе грудную клетку.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
В Хмельницком задержали 47-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии издевался над женщиной и дочерьми. Когда на вызов о домашнем насилии прибыла полиция, он ранил участкового офицера из травматического пистолета.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
Отмечается, что 15 мая в 21:20 часов на линию «102» поступило сообщение от 16-летней хмельнитчанки, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.
На место происшествия сразу выехал специальный экипаж полиции по противодействию насилию в семье.
Увидев правоохранителей, которые прибыли на вызов, мужчина схватил револьвер для отстрела резиновых пуль и начал стрелять в полицейских, в результате чего участковый офицер получил касательное ранение левой части лица.
Полицейские, «оценив ситуацию, отказались от применения табельного огнестрельного оружия в закрытом помещении, где, кроме злоумышленника, находились напуганная жена и двое несовершеннолетних детей, и, воспользовавшись спецсредствами и приемами рукопашного боя, обезвредили и задержали нападавшего».
Сейчас открыто уголовное производство по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего».
В квартире также обнаружили и изъяли 2 револьвера для отстрела резиновых пуль и 3 самодельных устройства для стрельбы.
Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для его жизни нет.
Напомним, что в Сумской области полицейские выстрелили в агрессивного мужчину, который угрожал им ножом и порезал себе грудную клетку.