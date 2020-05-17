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На оккупированной части Донбасса 15 мая патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел.
Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.
В сообщении говорится, что произошло это в окрестностях населенного пункта Березовское, который неподконтрольный украинскому правительству, за 53 километров от Луганска. Там 6 наблюдателей на 2 автомобилях осуществляли мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня, чтобы в этом районе могли отремонтировать объект водной инфраструктуры.
Патруль запустил также дрон, чтобы промониторить ситуацию. В ОБСЕ говорят, что о его полете предупреждали.
Впоследствии четверо наблюдателей, находящихся вблизи автомобилей, увидели 2 неустановленных боеприпаса, которые летели в их направлении и взорвались в воздухе. Вскоре они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым приблизительно в 20 метрах от себя.
— Все вчетвером укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы. Команда СММ немедленно переместилась на другую позицию, - сказано в сообщении.
Впоследствии патруль вернулся на базу.
Напомним, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
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На оккупированной части Донбасса 15 мая патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел.
Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.
В сообщении говорится, что произошло это в окрестностях населенного пункта Березовское, который неподконтрольный украинскому правительству, за 53 километров от Луганска. Там 6 наблюдателей на 2 автомобилях осуществляли мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня, чтобы в этом районе могли отремонтировать объект водной инфраструктуры.
Патруль запустил также дрон, чтобы промониторить ситуацию. В ОБСЕ говорят, что о его полете предупреждали.
Впоследствии четверо наблюдателей, находящихся вблизи автомобилей, увидели 2 неустановленных боеприпаса, которые летели в их направлении и взорвались в воздухе. Вскоре они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым приблизительно в 20 метрах от себя.
— Все вчетвером укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы. Команда СММ немедленно переместилась на другую позицию, - сказано в сообщении.
Впоследствии патруль вернулся на базу.
Напомним, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.