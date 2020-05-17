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В воскресенье, 17 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески.
Об этом в Fаcebook сообщает пресс-центр штаба ОС.
— Противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное, — говорится в сообщении.
В штабе подчеркивают, что такие преступные действия врага не остались безнаказанными/
— Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются, — сказано в сообщении.
Как сообщалось, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала нынешних суток – два обстрела, ранения получил украинский военный.
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В воскресенье, 17 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Пески.
Об этом в Fаcebook сообщает пресс-центр штаба ОС.
— Противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное, — говорится в сообщении.
В штабе подчеркивают, что такие преступные действия врага не остались безнаказанными/
— Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются, — сказано в сообщении.
Как сообщалось, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала нынешних суток – два обстрела, ранения получил украинский военный.