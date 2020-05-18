Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин не исключает обращения в Международный суд ООН в деле о крушении самолета МАУ в Иране. Украина обратится в международный суд, если переговоры зайдут в тупик.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Евгения Енина, если Иран будет затягивать дело, то Украине придется обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН.

— Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, речь идет о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины, — рассказал Евгений Енин.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что расследование дела движется не так быстро, как хотелось бы.

— Оно движется, пока не столь быстро, как хотелось бы. В частности в этой плоскости лежит считывание и расшифровка так называемых черных ящиков, — добавил Евгений Енин.

Напомним, в феврале власти Ирана отказались предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.