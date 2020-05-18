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На Донбассе оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Водяное, Славное, Невельское, Пески, Новоолександровка.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили не менее двух российских наемников на Донбассе.
«С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Как сообщалось, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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На Донбассе оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Водяное, Славное, Невельское, Пески, Новоолександровка.
По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили не менее двух российских наемников на Донбассе.
«С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.
Как сообщалось, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.