На Донбассе оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Водяное, Славное, Невельское, Пески, Новоолександровка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили не менее двух российских наемников на Донбассе.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подытожили в штабе ООС.